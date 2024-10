Peñarol pode ser punido por violência da torcida em jogo com Botafogo

"O art. 8º do Código Disciplinar da Conmebol estabelece a responsabilidade objetiva dos clubes pelos atos de seus torcedores. Além do mais, o clube anfitrião é responsável pela segurança do evento, seja no interior ou nas imediações do estádio. O Tribunal da entidade poderá aplicar sanções como perda de pontos, desclassificação, imposição de atuar com portões fechados ou multa. De qualquer maneira, com a provável eliminação do clube, o cumprimento das punições ocorreria apenas na próxima competição continental", cita o especialista em direito desportivo.

Vinicius Loureiro, advogado desportivo, não acredita em sanções ao clube uruguaio, apesar de haver margem e embasamento jurídico.

"Infelizmente, considerando o histórico da Conmebol, ações como essas não são punidas. Margem e embasamento jurídico existem, mas além disso é preciso que exista vontade política e um ambiente favorável para eventual mudança de comportamento. Não me parece o cenário. O máximo que consigo imaginar é a aplicação de uma multa ao clube, sem qualquer reflexo esportivo, apenas como uma forma de dar a sensação de atuação contra a violência", afirma.

Partida marcada pela tensão

O duelo de ida entre Botafogo e Peñarol ficou marcado por uma série de atos de vandalismo no Rio de Janeiro. Cerca de 200 torcedores uruguaios foram detidos após uma grande confusão no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

O Ministério do Interior do Uruguai chegou a pedir, na segunda-feira, que a partida fosse realizada sem torcida visitante para evitar problemas de segurança, mas a Conmebol não concordou e mudou o palco do Campeón del Siglo para o Centenário.