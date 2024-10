Por briga de torcida, Peñarol pode ser punido pela Conmebol? Entenda penas

Na manhã desta quarta-feira (23), horas antes da partida contra o Botafogo pela semifinal da Libertadores, torcedores do Peñarol entraram em confronto com a polícia e banhistas na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por ser reincidente, o clube uruguaio corre risco de ser punido pela Conmebol.

"A grande questão é que o artigo 8º do Código Disciplinar da Conmebol prevê a responsabilidade objetiva dos clubes pelos atos de seus torcedores. Ocorre que as brigas aconteceram a cerca de 20 km do estádio Nilton Santos, bem distante do que normalmente se considera como 'entorno' do local do evento. Será preciso verificar se o tribunal da entidade considerará o fato como uma infração disciplinar do clube ou uma questão de segurança pública. Certamente, a reincidência do Peñarol pode influenciar. Eventual punição gravitaria em torno de perda de pontos, desclassificação da competição, imposição de atuar com portões fechados ou, simplesmente, multa", explica o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

A advogada Ana Mizutori, especialista em direito desportivo, afirma que o Peñarol pode ser punido pela Conmebol com base no seu Regulamento Disciplinar, caso se conclua que "a desordem provocada por seus torcedores está ligada ao evento esportivo e que houve falha na prevenção por parte do clube".