Após Caso Diarra, FIFA começa a debater mudança no sistema de transferência

"O diálogo com a comunidade internacional do futebol será de grande interesse para nós, e esperamos receber contribuições construtivas sobre o art. 17 do RSTP com um espírito colaborativo", declarou Emilio García Silvero, diretor da Divisão de Serviços Jurídicos e de Conformidade da FIFA.

Segundo o jornalista e advogado especializado em direito desportivo Andrei Kampff, autor desse blog, o "caso de Diarra já está apresentando desdobramentos no futebol na área da governança. O que ainda não se sabe ainda é como o futebol vai fazer para equilibrar as questões econômicas e a estabilidade contratual em uma regra que preserve as questões de direitos humanos na relação de trabalho no futebol. Mas a discussão está só começando".

O caso Diarra

Em 2014, Lassana Diarra, ex-volante do Real Madrid, Chelsea e PSG, teve seu contrato rescindido pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, quando ainda tinha mais um ano de vínculo. O jogador não reconheceu a rescisão, mas, mesmo assim, foi condenado a pagar uma indenização.

O Lokomotiv afirmou que Diarra não cumpriu seu contrato e exigia 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) perante a Câmara de Resolução de Disputas (DRC) da FIFA e a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A Câmara de Resolução de Disputas da FIFA condenou Diarra a pagar 10,5 milhões de euros ao Lokomotiv.