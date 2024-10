Mundial de Clubes 2025 traz à tona conflito entre MCOs em competições

Conforme trouxe o jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, o regulamento do novo Mundial de Clubes, que terá sua primeira edição em 2025, veta que dois clubes do mesmo grupo ou com acionistas em comum disputem a competição simultaneamente. Na prática, isso impediria que equipes como Manchester City e Bahia participassem do mesmo campeonato.

A regulamentação das multipropriedades (MCOs) no futebol tem se tornado uma questão cada vez mais debatida, à medida que esse modelo de negócio vem ganhando espaço. A UEFA e a FIFA possuem algumas regras que limitam a participação de clubes de um mesmo grupo em competições internacionais para evitar conflitos de interesse, mas ainda há questionamentos sobre a suficiência dessas normas.

"Não é de hoje que o mercado do futebol aguarda o posicionamento da FIFA em relação às MCOs, por meio de sua função regulatória. Trata-se, seguramente, de um dos temas mais relevantes da atualidade. As regras estabelecidas para o Super Mundial de Clubes de 2025 constituem uma amostra do que deve ser regulamentado em maior escala", avalia o advogado Filipe Souza, especialista em direito desportivo.