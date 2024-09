Medida que antecipa conformidade das Bets é importante, mas traz risco

As casas de apostas que ainda não solicitaram autorização de funcionamento ao Ministério da Fazenda terão suas operações suspensas a partir de 1º de outubro. A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) informou, nesta terça-feira (17), que até o fim de dezembro, apenas empresas que já atuam no setor e solicitaram autorização poderão continuar operando no País.

A advogada Fernanda Soares, especialista em direito desportivo, entende que a medida visa coibir a atuação de operadores que atuam com práticas nocivas, que colocam o apostador e a sociedade como um todo em risco.

"É uma medida importante para a permanência no mercado das empresas que de fato demonstraram interesse genuíno em atuar em um mercado regulado, num mercado saudável. A medida visa coibir a atuação de operadores que atuam com práticas nocivas, que colocam o apostador e a sociedade como um todo em risco. A medida marca uma posição do Estado brasileiro no sentido de afastar esse tipo de empresa do mercado. Por outro lado, é possível interpretar que a portaria contraria a lei das apostas, a Lei Federal n° 14.790. Isso porque a lei prevê um período de transição (de adequação das empresas que estão em atividade no Brasil) de 6 meses. Como essa portaria antecipa o prazo, nós estaríamos em um cenário no qual uma portaria modifica uma Lei, o que não pode ocorrer. De qualquer forma, acaba sendo uma medida que traz uma certa insegurança jurídica para um setor que já está navegando na insegurança jurídica há muito tempo", avalia.