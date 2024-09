Flamengo pode ter indenização da FIFA e da CBF por lesão de Pedro

O Flamengo acionará a FIFA para ser indenizado pela lesão de Pedro durante a Data FIFA. No entanto, antes de receber da entidade máxima do futebol uma indenização, o Rubro-Negro pode receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também uma valor pelo prejuízo do clube após o jogador se contundir.

Como a FIFA só indeniza a partir de 28 dias de afastamento após a lesão, existe o caminho de se buscar indenização pela lei brasileira. A advogada Ana Mizutori, especialista em direito desportivo e colunista do Lei em Campo, cita que a legislação desportiva brasileira também trata sobre lesões de jogadores ocorridas em serviço da seleção.

"O que era a antiga disposição do artigo 41 da Lei Pelé passou a ser prevista no artigo 92 da Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/23), sendo estabelecido que a participação de atletas em seleções ocorrerá por meio de acordo entre a organização esportiva convocadora e o clube que cede o atleta para jogar na seleção. O parágrafo primeiro manteve a disposição acerca do dever da organização esportiva convocadora (CBF) de indenizar a equipe que mantém contrato de trabalho com o atleta em questão, devendo perdurar o referido dever até que o atleta seja reintegrado à organização esportiva que o cedeu".