Bloqueio de bets no RJ traz alerta para clubes nos contratos de patrocínio

Fernanda Soares, advogada especializada em direito desportivo e colunista do Lei em Campo, ressalta que os clubes devem estar atentos para verificar se a casa de aposta está em conformidade com as autoridades estatais (Ministério da Fazenda - Secretaria de Prêmios e Apostas ou secretarias estaduais da Fazenda) antes de fechar qualquer contrato de patrocínio.

Segundo a especialista, os clubes devem se proteger, colocando algumas cláusulas de defesa nos contratos.

"É importante incluir no contrato cláusulas que obriguem as casas de aposta a manterem suas licenças para atuação no Brasil e cláusulas que permitam uma rescisão antecipada do contrato no caso de perda da licença de atuação. Isso evita que o clube seja obrigado a fazer publicidade de uma casa de aposta com operação não autorizada e seja eventualmente penalizado por isso", acrescenta.

Licenças

O Ministério da Fazenda divulgou, em maio de 2024, as regras e deu prazo até 31 de dezembro deste ano para que as empresas sejam regularizadas. A licença nacional, aquela emitida pela Fazenda, custa R$ 30 milhões e tem duração máxima de cinco anos. Já a estadual (com prazo para credenciamento até 13 de agosto), emitida pela Loterj, no caso do Rio de Janeiro, custa R$ 5 milhões e também tem prazo de cinco anos.

Empresas criticam o bloqueio