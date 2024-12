Nova Champions: Sucesso do futebol ofensivo e 'duelo da morte' em janeiro

Os oito primeiros da fase de liga vão para as oitavas. Os que ficarem entre 9o e 24o lugares disputam a repescagem. O City, com seus 8 pontos, está na 22a posição. O PSG está na 25a com 7 pontos, ou seja, estaria fora dos mata-matas no momento. Pode ser que 11 pontos sejam suficientes para acabar na zona de classificação, mas garantidos mesmo estarão os clubes que chegarem a 12 pontos.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Quem perder a partida entre PSG e City, marcada para 22 de janeiro, estará em maus lençóis. O City ainda terá pela frente o Brugge, em casa, na rodada final, também em janeiro. Mas o PSG jogará fora de casa contra o Stuttgart, que também soma 7 pontos no momento - uma partida que pode até valer vaga na repescagem.

City e Real Madrid, este último soma 9 pontos, muito dificilmente conseguirão ficar entre os oito primeiros e abrir brecha no calendário, mesmo que vençam nas rodadas finais. Eram os dois favoritos ao título antes de a Champions começar e, pelo jeito, terão de encarar a repescagem.

O que será do Manchester City daqui a 40 dias? E o PSG de Luis Enrique, estará mais encorpado? O fato é que os times de Abu Dhabi e do Catar, que tanto estrago fizeram no mercado neste século, estão sofrendo no momento.