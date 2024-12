Mundial da Fifa: Clubes brasileiros não podem reclamar do sorteio

Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense não podem reclamar muito do sorteio do Super Mundial de Clubes da Fifa, realizado nesta quinta-feira, nos Estados Unidos. Todos eles estão em grupos com alguma dificuldade, o que seria inevitável, mas todos têm possibilidades reais de passar pelo menos para as oitavas de final do torneio. A partir daí, é mata-mata. Muito frustrante seria se os brasileiros pegassem grupos com dois times fortíssimos, o que poderia inviabilizar a classificação.

Vamos por partes.

O Botafogo, por estar no pote 3 e obrigatoriamente enfrentar dois europeus, era quem correria mais risco. Os rivais do Fogão serão PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Entre os clubes europeus do pote 1, o PSG era, sem dúvida, o mais fraco (se comparado com Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique). Uma vez sorteado o PSG, só haveria quatro adversários da Uefa possíveis. O mais difícil, a Inter de Milão. Caiu o Atlético de Madrid. Já o Sounders, dos EUA, é um time fraco, que terá como única vantagem jogar em casa.