Erros grosseiros do Palmeiras dão vitória salvadora ao Corinthians

No jogo desta segunda-feira, o principal fator para o resultado final foi técnico - não tático nem físico. O Palmeiras foi muito melhor do que o Corinthians no primeiro tempo, dominou o jogo, sufocou, criou chances, mas um erro grosseiro de Caio Paulista acabou no gol de Garro. No segundo tempo, foi a vez de Weverton bobear e permitir a Yuri Alberto fazer um gol improvável.

É claro que o futebol nunca pode ser resumido assim. Mas há lances individuais que, de fato, mudam a dinâmica de uma partida de futebol. O erro de Caio Paulista, diga-se, foi seguido de uma boa jogada de Matheusinho e um chute espetacular de Garro. E o erro de Weverton, é claro, não teria importância alguma, não fossem o oportunismo e a fé de Yuri Alberto.

Taticamente, foi um jogo em que Ramón Díaz optou pelo Corinthians com três zagueiros e isso não adiantou nada. O Palmeiras foi para cima, abriu o jogo pelos lados e não deixou o Corinthians respirar. As finalizações não foram as melhores, mas Hugo já começava ali a mostrar o que seria uma grande noite dele. O time da casa só queria contra atacar. Conseguiu duas vezes, sempre chegando com Yuri Alberto na velocidade - o futebol pode ser vencido de várias maneiras, mas dizer que o sistema tático de Ramón deu certo seria um exagero e tanto.

Veio, então, o gol de Garro. E na fase inicial do segundo tempo, o 2 a 0. O Palmeiras fez mudanças, tentou com outros nomes chegar à frente, obrigou Hugo a fazer ótimas defesas, mas a essas alturas o jogo estava definido.

Quem vai cair? Está difícil saber. Mas o Corinthians não cai.