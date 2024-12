Adam Silver acertou em criar a NBA Cup

É só analisar o tanto de mudanças feitas nos jogos do All Star Game. Foram tiradas as conferências, foi feito um draft com os capitães mais votados pelo público, mudaram o formato de jogo para deixar tudo mais emocionante e esse ano vão acontecer mais mudanças. Adam (e toda a equipe da NBA) estão sempre atentos às demandas do público e dos atletas.

Dito isso, na temporada passada Adam divulgou uma das maiores revoluções da NBA, a NBA CUP. Um torneio dentro da temporada regular com um Final Four em Las Vegas. Jogos únicos e com os vencedores fazendo um jogo extra. Quem vence a NBA CUP leva, além da taça, um montante generoso de dinheiro. Adam uniu o útil ao conveniente, melhorou o início da temporada regular, não aumentou o número de jogos e construiu um produto rentável.

A NBA sempre foi muito criticada pela quantidade de jogos mas também pela qualidade dos jogos no início da temporada. Os times demoravam para engatar e os jogos só ficavam bons mesmo lá para janeiro. Hoje não mais.

Ano passado a NBA teve como vencedor no primeiro torneio o Los Angeles Lakers, nem Adam poderia ter sonhado com algo melhor. Um dos maiores times e com a maior estrela da NBA levantando a taça, a NBA CUP se consagrou. Outra coisa interessante é que por serem poucos jogos a chance de um time com menos estrelas ou menos investimento podem se classificar e chegar às finais. Ano passado foi o Indiana Pacers e esse ano tivemos Atlanta e Houston vencendo equipes mais fortes. A final foi entre dois times sólidos: Milwaukee Bucks acabou vencendo um Oklahoma ainda imaturo em jogos decisivos. Duas finais e dois times diferentes vencendo.

É um torneio que os atletas aceitaram e que se encaixou muito bem na NBA. Com uma empresa já pagando pelo "name rights" Adam Silver criou mais um produto excelente e competitivo. Pôde-se falar tudo dele menos que eles não entende do produto que vende. E não, não é basquete. É entretenimento.