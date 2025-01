Tretas, trocas e demissão: Ano-Novo da NBA já começou agitado

Como todo amante do basquete já sabe, o final de ano e começo do novo é sempre uma caixinha de surpresas. Com a data limite de trocas se aproximando, as franquias começam a aquecer o front office com emails e telefonemas entre si. A moeda de troca? atletas, picks de primeiro e segundo round. Ninguém está salvo.

Vamos começar com o Sacramento Kings e a demissão do técnico Mike Brown. Vale lembrar que Mike venceu o prêmio de técnico do ano em 2023 com o mesmo time e levou o Kings aos playoffs depois de 17 anos. Nada disso adiantou, e a franquia demitiu a pessoa que colocou o Sacramento no mapa da NBA e em uma conferência disputada. Todos lembram da série de playoffs que eles fizeram com o Golden State Warriors, né?

A verdade é que o Sacramento não consegue manter um técnico por mais de 3 anos seguidos. Quando o time começa a ir mal, o técnico é sacado. A situação foi muito pior com Brown porque a franquia deixou que ele treinasse o time no dia, fizesse a preleção e a caminho do aeroporto fosse demitido por telefone.