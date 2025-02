Doncic e Davis: existe algum jogar intocável na NBA?

" Você está querendo me entregar Luka Doncic? É isso mesmo"

" Correto"

" E o que mais você quer além de Anthony Davis?"

" Que isso fique em sigilo"

" Ok…"

E assim o Lakers conseguiu o substituto de Lebron James. Uma franquia que já teve Wilt Chamberlain, Kareem Abdul Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant e agora Luka. Como isso acontece ainda é uma surpresa para mim também, mas é aquela coisa, o Lakers está acostumado a ganhar títulos, e trazer Luka seria o fluxo natural da vida. Agora eles têm um time para chegar em múltiplas finais de NBA, isso é um fato.

Luka Doncic está acostumado a esse tipo de pressão, jogou a adolescência toda no Real Madrid de titular, com 18 anos já era MVP da Euroliga e campeão espanhol. O que ele não está acostumado é ser tratado dessa forma, como moeda de troca. O Dallas mandou uma mensagem bem clara para ele: não vamos mais apostar em você. Ele agora vai ter que responder às críticas na quadra.

Muitas especulações surgiram, mas é difícil encontrar qualquer resposta em meio a tanta fumaça. É uma questão de comportamento do atleta? Luka não estava em forma? Não era dedicado ao treinamento físico? É uma decisão dos donos? Eles querem levar a franquia para Las Vegas? Foi um acordo feito com a própria NBA? A verdade ainda reside no simples fato de que o Dallas Mavericks simplesmente não enxergava Luka como opção.

Nico acabou se tornando o alvo da maioria das críticas, até com segurança ele anda agora. Os torcedores estão ensandecidos, pediram ressarcimento dos ingressos e protestaram na frente do ginásio.

O histórico do gerente não é positivo: Harrison foi o cara que errou a apresentação da Nike quando Stephen Curry foi escutar a proposta, Nico utilizou a mesma apresentação usada com Kevin Durant, chamou o jogador de outro nome e não deu uma assinatura de tênis para ele. A Under Armour, assim como o Lakers, tem muito a agradecer a ele. O histórico conturbado não para, assim que chegou como gerente do Mavericks, Nico não assinou com Jaylen Brunson, peça fundamental do Knicks atualmente. É culpa só dele mesmo? Difícil entender a lógica.

Fato é que Luka e Anthony Davis fizeram as respectivas estreias nos novos times, AD saiu machucado e sem data para a volta e o primeiro parecia ainda não acreditar nas cores que estava usando. Luka, é verdade, tem um facilitador que por ironia do destino é um dos maiores jogadores da NBA, tenho certeza que os dois vão achar soluções práticas para a equipe.