Qual é a diferença entre João Fonseca e um dos grandes nomes da NBA?

Vou pedir licença a vocês que estão acostumados a ler sobre basquete aqui para adentrar outro esporte que eu amo igualmente: o tênis. Prometo que o comparativo ainda é com o esporte da bola laranja, no fundo somos todos amantes dos esportes em geral.

Essa semana saiu uma notícia um tanto quanto surpreendente na NBA, um dos candidatos a MVP deste ano não tem mais uma representação profissional, ele próprio vai gerenciar a carreira. Shai Gilgeous-Alexander é o principal nome do Oklahoma City Thunder, o time candidato ao título, é o cestinha da equipe, quebra recordes atrás de recordes e é um dos grandes nomes do futuro do basquete. Shai tem 26 anos e simplesmente decidiu que não vai ter ninguém negociando por ele.

Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, durante a vitória sobre o Portland Trail Blazers, pela NBA Imagem: Soobum Im/Getty

Aqui vale um pequeno adendo sobre como funciona o negócio esportivo. Agentes geralmente levam uma porcentagem de tudo o que é negociado, são eles que conversam diretamente com os times e as marcas. Qualquer problema relacionado ao atleta são eles que resolvem, desde atrasos no pagamento até negociação de valores. É um trabalho de extrema importância mas, mais do que isso, é um trabalho que protege a imagem do atleta.