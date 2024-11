LeBron e Anthony Davis estão em boa companhia com 'novato veterano'

Entre tropeços e acertos JJ Redick parece ter encontrado um sistema de jogo que funciona para o Lakers, definiu regras e é exigente.

A segunda escolha questionável foi Dalton Knecht. A 17ª escolha do draft tem 23 anos e é formado pela Universidade de Tennessee. Não era uma opção lógica, mas eles definitivamente encontraram a peça que faltava. O Lakers hoje está entre os melhores times da Conferência Oeste e teve vitórias convincentes com Dalton sendo peça fundamental.

JJ Redick reconheceu as qualidades de Dalton e não se deixou pressionar. Colocou o novato em quadra, chamou jogadas específicas para ele e deu a confiança necessária para que ele se sentisse confortável chutando. Dalton Knecht nunca será o jogador principal da equipe, ainda mais com LeBron James e Anthony Davis, mas ele é uma arma eficaz quando a marcação dobra nas estrelas. O que mais um novato poderia esperar?

O acerto do Lakers me leva a um questionamento sobre o próprio draft e como, às vezes, draftar jogadores mais velhos e com um pouco mais de experiência pode vir a ser um ponto positivo. O jogador que consegue um tempo de maturação maior em outro ambiente pode chegar com algumas vantagens, ainda mais quando se trata de uma franquia que não tem tempo ou espaço no elenco para desenvolver jovens talentos.

Dalton teve quatro anos de college para aprimorar o jogo, ou melhor dizendo, teve quatro anos jogando. Nada substitui estar dentro de uma quadra. Jogar precisa ser sempre a prioridade de um atleta. Stephen Curry já disse que os dois anos de universidade moldaram quem ele é hoje como jogador. Dalton certamente chegou mais seguro e pronto para desempenhar um papel importante no Lakers.

Dalton Knecht está vivendo o sonho de todo basqueteiro: jogar pelo Lakers e ser peça fundamental do time. Mentira, o sonho do basqueteiro é jogar com o LeBron James, o que ele também está fazendo! Dalton, sem dúvida, foi a melhor escolha do Lakers para 2024 e ninguém esperava.