O maior nome do basquete mundial é Bill Russell, não necessariamente Jordan

Nós, que trabalhamos com esporte e o vivemos de uma forma quase doentia, sabemos da sua real importância na construção do ser humano e no tanto que ele influencia no crescimento social e emocional. Não é à toa que repetimos à exaustão que o esporte muda vidas e muda o mundo. Uma criança que cresce nesse ambiente é um futuro adulto funcional, ele compreende valores como responsabilidade, resiliência, respeito ao próximo. Entende que o trabalho é feito diariamente e que perder faz parte da vida, assim como vencer é consequência de um todo. Além de entender que você não faz nada sozinho.

Nada vem sem um preço, seja ele físico ou emocional. Se dedicar quase que exclusivamente ao esporte tem as suas consequências. Você abdica de tempo em família, se coloca quase sempre em uma posição vulnerável a críticas e, às vezes, pode sair machucado fisicamente de forma irreparável.

Quem é do esporte, seja dentro ou fora, já ouviu inúmeras histórias de superação e renúncias, mas nenhuma supera a de Bill Russell. Se você nunca ouviu falar dele, eu me sinto até um pouco privilegiada em ser a pessoa que vai te apresentar o homem mais importante do basquete (eu sei que tem o Michael Jordan, mas hoje vamos deixá-lo no banco um pouco).