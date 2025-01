Corinthians não quer acordo e detona editoras que tentam tomar seu hino

O Corinthians informou à Justiça que não tem interesse em fazer uma audiência de conciliação com as editoras que processam o clube para tomarem seu hino, nomeado "O Campeão dos Campeões". O clube também detonou a postura das empresas no processo e não vai abrir mão de seguir com a propriedade de sua canção original.

O clube atacou as editoras, que acusaram a juíza do caso de ser corintiana e julgar de forma imparcial. Para o clube, o argumento "é pífio e escancara que não existe qualquer lógica, base ou interesse jurídico no processo", o que deixa expresso com clareza que o recurso apresentado pelas empresas é de natureza "fragilíssima".

Ocorre que, no fim do ano passado, as editoras musicais Corisco e Musiclave ingressaram com recurso na Justiça para reverterem uma decisão de que o hino do Corinthians realmente pertence ao clube. No documento, chamaram o clube de mentiroso e acusaram o tribunal de julgar a ação de forma parcial.