Bigode alerta Justiça que pivô de briga com Scarpa mora com os pais

No relatório policial, as autoridades buscaram por ele em endereços de São Paulo, sem sucesso, quando conseguiram contato até descobrirem seu novo paradeiro.

Assim, a polícia enviou uma diligência para que o mesmo fosse interrogado no decorrer que um inquérito que investiga a prática de "golpe de pirâmide", tendo como vítimas Scarpa e Mayke, ex-colegas de Bigode no Palmeiras.

A defesa de William apontou que o interrogatório foi feito no início do ano passado, e que não existem evidências que o sócio da Xland continue por lá. Mesmo assim, vale a tentativa de envio de um oficial de Justiça para que ele seja ouvido no processo movido por Scarpa. Até então, a Justiça só enviou cartas de citação, que não foram respondidas.

A petição enviada por Bigode foi enviada como forma de cooperar para que o ciclo de citação se encerre de forma definitiva e a ação tenha seu prosseguimento, pois é do interesse de todas as partes que Gabriel seja ouvido para responder pelo processo.

Scarpa cobra mais de R$ 6 milhões da Xland e de Willian Bigode, ex-companheiro de Palmeiras, acusado de ter feito a intermediação do meio-campista com a empresa. Mayke também pede na Justiça mais de R$ 8 milhões e conseguiu sentença positiva no início deste ano, para recuperar ao menos parte do montante.

Bigode e sua empresa WLJC se dizem vítimas da Xland, tendo realizado investimentos de R$ 17,5 milhões que, mesmo tendo o pedido de resgate sido feito em novembro de 2022, até hoje não foram devolvidos.