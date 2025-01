Mais um empresário cobra Corinthians na Justiça, e dívida chega a R$ 220 mi

O Corinthians fez outros acordos para o pagamento do restante da dívida restante, mas acabou não cumprindo com o combinado. A dívida constava no Regime de Centralização de Dívidas (RCE) aberto na Justiça no fim do ano passado pelo clube com o valor de R$ 16,3 milhões.

Na semana passada, o clube assinou uma confissão de dívida de R$ 18,8 milhões, o que motivou a abertura do processo por parte do empresário. A ação foi aberta a pedido do próprio clube.

Procurado pela coluna, o Corinthians não respondeu. A reportagem será atualizada caso o clube queira se manifestar.

Mais de R$ 220 milhões

Com a cobrança, o Corinthians possui agora mais de R$ 200 milhões de dívidas ajuizadas com empresários na Justiça. O valor foi alcançado neste ano após empresário Giuliano Bertolucci ingressar com cinco novos processos na semana passada, que somados ultrapassam R$ 78 milhões.

Também na semana passada, Carlos Leite obteve uma decisão favorável que lhe concedeu o direito a uma multa de 5% em cima de uma dívida do clube. Assim, o débito cobrado pelo agente é superior a R$ 65 milhões.