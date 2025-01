Corinthians faz novo acordo de R$ 9,2 milhões por dívida com Romero

O documento veio meses depois de o clube ter feito um acordo inicial com o empresário, mas descumprido as parcelas e sofrido bloqueio em suas contas bancárias.

A dívida havia sido colocada no Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians, ao qual o clube obteve uma liminar para reestruturar suas contas e acertar o pagamento de R$ 379 milhões em débitos com credores.

A dívida teve início em 2014, quando o Corinthians vendeu 80% dos direitos de transferências de Romero à empresa por R$ 6,6 milhões, com uma cláusula de recompra de 30% por US$ 3 milhões. Porém, caso o clube não exercesse a opção, deveria devolver o valor investido pela Pro Futebol.

Futuramente, o Corinthians não cumpriu com suas obrigações e assinou confissões de dívidas com o empresário, com o clube se comprometendo a pagar R$ 13,4 milhões, em 2021. O clube arcou com metade da quantia. Acabou sofrendo o vencimento antecipado do restante da dívida, mais o acréscimo de multa, que chegou a um débito de R$ 11,6 milhões.

Na semana passada, o paraguaio renovou contrato com o clube e assinou um novo vínculo, válido até dezembro de 2025. O Corinthians foi procurado para comentar o acordo, mas não respondeu. A reportagem será atualizada caso o clube queira se manifestar.