Justiça aplica multa, e dívida do Corinthians com agente passa de R$ 65 mi

A Justiça de São Paulo aplicou uma multa de 5% ao Corinthians em cima de uma dívida de R$ 33,4 milhões com o empresário Carlos Leite.

Com isso, o valor do débito - que é com a empresa B & C Consultoria, de propriedade de Leite - alcançou a marca dos R$ 35 milhões. No total, a dívida completa com Carlos Leite, dividida em três processos diferentes, ultrapassa R$ 65 milhões.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (8) pelo tribunal paulista, logo depois de o empresário apresentar contestação dizendo que a Justiça, quando condenou o clube ao pagamento do débito, não mencionou a multa prevista em contrato. A punição ocorreu porque o Corinthians ficou em inadimplemento de cinco ou mais parcelas com o agente.