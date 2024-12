Deputado bolsonarista quer dar a Neymar Pai maior honraria de poder do Rio

O político que fez a proposta é deputado, mas foi eleito no fim deste ano prefeito de Mangaratiba, cidade onde Neymar possui uma mansão que foi centro de polêmica no ano passado.

Na ocasião, ao receber fiscalização pela construção de um lago artificial, o pai do jogador recebeu voz de prisão durante a operação realizada pela Prefeitura de Mangaratiba e a Polícia Civil, no dia 22 de junho, após discutir com Shayenne Barreto, secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba.

Apesar da discussão, o empresário não foi detido. Os responsáveis pela operação liberaram Neymar pai, mas cobraram 'mais educação'. O atleta tinha sido multado pela construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

No dia 3 de julho do ano passado, a procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva, aplicou um total de quatro multas contra o jogador, que somam R$ 16 milhões. Porém, o atleta foi à Justiça e derrotou o município, derrubando a punição.

Em outro processo, Neymar quer que o município se retrate pela exposição ocasionada no caso. Os representantes do atleta entendem que ocorreu abuso de poder e ilegalidade na ação do poder municipal.

Em outubro, Luiz Claudio teve 17.021 votos, 50,18% dos votos válidos da cidade de Mangaratiba e apenas 125 a mais que o segundo colocado.