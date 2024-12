Corinthians consegue desconto, e perito inicia trabalhos em RCE

Em manifestação anterior, a empresa disse que o RCE se encontra em estágio inicial, não sendo possível uma análise sobre sua complexidade neste momento.

Em outros feitos iniciais, a Laspro já havia tomado as prmieiras providências, como a minuta para publicação do edital com os credores, apresentação de uma conta de e-mail oficial para comunicação com o clube e o envio do termo de compromisso.

A Laspro disse que existem etapas relevantes a serem cumpridas, como a deliberação sobre medidas de reorganização, apresentação de plano de pagamento, análise aprofundada das informações prestadas e outros afazeres.

A empresa disse que conta com uma equipe de advogados, contadores e administradores para a realização da perícia junto às contas do Corinthians.

O Regime Centralizado de Execuções (RCE) é um movimento fundamental para a organização do fluxo de pagamento das dívidas, alinhado ao compromisso do Corinthians em manter a transparência e a responsabilidade na condução de suas operações financeiras.

Na semana passada, o MP se manifestou e mencionou "indícios de fraude" nos autos do processo. A manifestação foi do promotor Marcelo Ferreira de Souza Netto, 11º promotor de Justiça de Falências, que se referiu à denúncia feita pelo empresário André Cury.