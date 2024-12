Kombi, árvores e agentes: saiba dívidas que ameaçam contas do Corinthians

O Corinthians possui ao menos R$ 94 milhões em bloqueios judiciais e multas imediatas a pagar que ameaçam suas contas bancárias. Entre elas, estão débitos por acidente de kombi, plantio de árvores, contrato da Pixbet, empréstimos e comissões a empresários.

Essas informações constam em petição enviada pelo próprio clube à Justiça de São Paulo. Os advogados do clube enumeraram 10 processos considerados como exemplos de mais urgentes. Sete delas são com empresários: seis com André Cury e uma com Carlos Leite. Somados, esses débitos chegam a R$ 40 milhões.

A maior é relativa ao acordo descumprido com a Pixbet que, conforme noticiou a coluna nos últimos dias, causou diversos bloqueios nas contas corintianas. O débito total beira R$ 94 milhões.