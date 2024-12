Família de cruzeirense morto por organizada cobra R$ 9 milhões do Palmeiras

A família de José Victor dos Santos Miranda, que morreu no último dia 29 de outubro após uma emboscada da torcida organizada do Palmeiras contra a do Cruzeiro, foi à Justiça contra o time alviverde cobrando uma indenização de R$ 9 milhões.

Ao todo, são quatro processos movidos por parentes de Zé Victor, como era conhecido. Eles cobram mais de R$ 9 milhões, se somados honorários e custas processuais. A maior cobrança é da mãe, Jaqueline, que cobra R$ 5,75 milhões. O irmão e avós são os outros autores das ações.

Os processos são semelhantes. Os parentes narram que o torcedor era membro da organizada do time do coração, Máfia Azul, e que sempre foi "uma pessoa trabalhadora, atenciosa, amigável, generosa e honesta", além de "um rapaz sempre muito alegre, que construiu amizades durante sua vida. Um filho honroso, solidário e afetuoso".