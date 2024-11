Corinthians diz à Justiça estar em estado crítico, com dívida de R$ 2,4 bi

No processo, o time alvinegro diz ter R$ 703 milhões em dívidas pela construção da Arena, mais R$ 841 milhões em dívidas tributárias, além de outras dívidas cíveis e desportivas.

"Juntas, elas comprometem severamente o fluxo de caixa do clube", afirmaram os advogados corintianos ao tribunal.

"O diagnóstico mais recente, elaborado por consultoria independente aponta que, sem intervenções imediatas, o fluxo de caixa pode ser insuficiente para cobrir obrigações financeiras, resultando em um déficit operacional grave", continuaram.

A diretoria ainda definiu estar com o fluxo de caixa "estrangulado" e deficitário, com projeções indicando a insuficiência para cobrir obrigações de curto prazo, como folha salarial e compromissos operacionais.

Os custos para as operações do clube foram classificados em R$ 420 milhões com o futebol profissional e R$ 220 milhões em despesas administrativas.

O time alvinegro vem sofrendo com penhoras e bloqueios judiciais ao longo deste ano. Nesta semana, por exemplo, sofreu um novo bloqueio, de R$ 20 milhões, por dívida com a Pixbet.