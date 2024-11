Justiça penhora R$ 12 milhões do Corinthians na Caixa por dívida com Pixbet

O Corinthians sofreu um bloqueio de mais de R$ 12 milhões em suas contas da Caixa Econômica Federal, destinadas ao pagamento do financiamento da construção da Neo Química Arena.

As penhoras foram por conta de uma dívida com a Pixbet, avaliada em mais de R$ 44 milhões, por quebra de contrato em um patrocínio do ano passado. A empresa estampava os uniformes do clube, mas precisou sair após o Corinthians assinar com a Vai de Bet, concorrente do mesmo ramo de atuação.

As partes haviam entrado em consenso sobre o parcelamento da dívida integral até 2025. Porém, a equipe paulista não cumpriu os termos de pagamento. Procurado, o clube não respondeu.