Dívida por plantação de milho penhora grana que Zé Love faturar na Fazenda

Porém, vários meses deixaram de ser cumpridos, totalizando uma dívida que, em 2020, chegava a R$ 99 mil. Atualmente, o valor está em R$ 242.976,14, com os juros e correções.

Mesmo ainda em participação no programa, Zé Love se defendeu no processo, por meio de seus advogados. Eles apontaram que o ex-atacante encontra-se hoje em situação financeira delicada, desempregado, insolvente e sem qualquer renda mensal, com seu patrimônio sendo corroído por diversas dívidas.

Eles dizem que ele vivia de pequenos bicos que realiza como ex-jogador de futebol profissional e, no momento, está confinado no programa de TV, impossibilitado de exercer qualquer atividade que lhe garanta uma renda.

Por outro lado, essa seria sua única forma de poder conseguir qualquer tipo de remuneração para garantir sua sobrevivência e de sua família. Por isso, os advogados de Zé Love pedem que seu prêmio no programa seja considerado impenhorável.