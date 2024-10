Em testamento, Zagallo pediu amizade dos filhos, hoje em guerra por herança

O trio diz que tudo isso foi feito com o intuito de dilapidar por completo o patrimônio do Velho Lobo, ainda enquanto ele estava vivo.

Isso começou, em um primeiro momento, com duas doações, em espécie, de R$ 5 milhões ao filho caçula, no mesmo ano da assinatura do novo testamento. Depois, com a alienação de todo o patrimônio imobiliário do pai, quando este já estava com 90 anos de idade, em 2021.

De acordo com os 3 irmãos, o mais novo vendeu 1 casa na serra da Granja Comary, um apartamento de frente ao mar no condomínio Atlântico Sul e um apartamento no condomínio Blue. E questionam: "para onde foi o montante colhido com a venda dos referidos imóveis de altíssimo padrão?"

Ainda acusam Mario Cesar de utilizar recursos financeiros do pai para adquirir bens a uma funcionária, que o acusou de estupro. Segundo os irmãos, ele usou o dinheiro do pai para "financiar a aquisição de um apartamento e veículos para a mulher, numa espécie de acordo, o que evidencia um comportamento abusivo, indicando desvio patrimonial, abuso de confiança e gestão fraudulenta, afetando diretamente o valor da herança".

O novo testamento dividiu o que restou do patrimônio em 62,5% para Mario Cesar, e o restante a ser dividido entre os três irmãos. Porém, o caçula alega que o pai deixou dívidas. Entre elas, três ações sofridas por cuidadoras — nas quais, inclusive, ele já fez acordo em duas delas para o pagamento de R$ 290 mil.

A coluna procurou os 4 irmãos para comentarem as alegações que constam na reportagem e no processo de inventário. Nenhum deles respondeu. A reportagem será atualizada caso queiram se manifestar.