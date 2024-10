Prêmio de Zé Love em A Fazenda é penhorado por dívida de sítio de Neymar

A Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina processou Zé Love por notas promissórias rurais obtidas em 2016 e 2017. Na ocasião, os empréstimos foram de cerca de R$ 30 mil. Com multas e correções, o valor ficou quatro vezes maior.

A nota promissória rural, também chamada NPR, segundo o Banco Central explica em seu site, é utilizada nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril; nos recebimentos, pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza; e nas entregas de bens de produção ou de consumo.

Os empréstimos feitos por Zé Love foram feitos para investimentos em seu sítio, Estância Três Corações, localizado na cidade de Promissão. É o mesmo que o ex-atacante perdeu por uma dívida com o pai de Neymar.

A partir de 2016, Zé Love contraiu empréstimos adquiridos para a criação de gado e a realização de diversos investimentos em seu sítio, mas não conseguiu pagá-los posteriormente.

Ele foi processado pelo Banco do Brasil por não conseguir arcar com todos os empréstimos. Em 2022, o pai de Neymar, amigo de Zé Love da época do Santos, assumiu as dívidas do ex-jogador junto ao Banco do Brasil. A operação custou R$ 1.038.000.

Porém, sem receber de volta, o pai de Neymar ingressou na Justiça para cobrar. Segundo seus cálculos, a dívida atualmente está em R$ 1.631.901,83. Então, ele pediu pela adjudicação do imóvel do sítio, avaliado em R$ 1.865.000, o que foi aceito por Zé Love.