Sítio que Zé Love perdeu para o pai de Neymar foi alvo de busca e apreensão

O produto foi entregue na Estância 3 Corações, de propriedade de Zé Love, na cidade de Promissão. Porém, o ex-jogador parou de pagar pela aquisição do equipamento a partir da 11ª parcela, o que motivou a abertura de uma ação.

Na ocasião, Zé Love não se defendeu no processo e foi julgado à revelia. A Justiça entendeu que o processo movido pela empresa tinha fundamento, com documentos que comprovavam as alegações, e que a dívida era incontroversa. Foi determinada, então, a busca e apreensão do equipamento no sítio de Zé Love.

A dívida que fez o ex-atacante perder o sítio de R$ 1,8 milhão para o pai de Neymar teve início há alguns anos, por empréstimos adquiridos para a criação de gado e o financiamento de um carro.

Ao todo, eram 5 dívidas feitas com o Banco do Brasil por contratos que tiveram início em 2015. Os primeiros deles foram todos para buscar melhorias para o sítio, o mesmo que o ex-jogador perdeu agora por não quitar os débitos.

Zé Love foi processado pelo Banco do Brasil por não conseguir arcar com todos os empréstimos. Em 2022, o pai de Neymar, amigo de Zé Love da época do Santos, assumiu as dívidas do ex-jogador junto ao Banco do Brasil. A operação custou R$ 1.038.000.

Porém, sem receber de volta, o pai de Neymar ingressou na Justiça para cobrar. Segundo seus cálculos, a dívida atualmente está em R$ 1.631.901,83. Então, ele pediu pela adjudicação do imóvel do sítio, avaliado em R$ 1.865.000, o que foi aceito por Zé Love.