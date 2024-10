Com penhoras milionárias, Cafu pode ficar sem 1 centavo com venda de mansão

Os bloqueios, somados à dívida original que também estava na casa dos R$ 11,5 milhões, com correções e juros, são maiores do que a quantia alcançada com o leilão da mansão de Cafu.

A mansão de Cafu tem 2.581 m², quatro andares, seis suítes, e possui piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.

A dívida é referente a um processo aberto em fevereiro de 2018 pela VOB Cred Securitizadora contra a Capi-Penta International Football Player Ltda, empresa de Cafu.

O ex-jogador não nega a dívida e tentou de todas as formas evitar o leilão da mansão, com o argumento de que é sua residência e, como bem de família, não pode ser expropriada. Além disso, afirma que o pagamento do débito estaria garantido por outros bens.