Dívida que fez Zé Love perder sítio para pai de Neymar foi por carro e gado

No ano seguinte, elerecorreu à mesma instituição para pegar outra cédula rural pignoratícia, para o custeio de bovinocultura e leite no valor de R$ 143.489,08, onde ele adquiriu adubo, remédios para gado, ração, combustível, fertilizantes, insumos, suplementos e vacinas.

No mesmo ano, recorreu a um financiamento de R$ 102.942,90 mil para a compra de uma Ford Ranger Limited avaliada em R$ 115 mil. O valor total do veículo, parcelado em 4 anos, ficaria em R$ 168.725,76. Por fim, em 2017, o ex-atacante ainda recorreu a mais um empréstimo, este de R$ 134.912,86.

Porém, Zé Love foi processado pelo Banco do Brasil por não conseguir arcar com todos os empréstimos. As cobranças, somadas, ultrapassavam a marca dos R$ 820 mil, que foram ganhando juros e correções com o tempo e ficaram insustentáveis.

Em 2022, o pai de Neymar, amigo de Zé Love da época do Santos, assumiu as dívidas do ex-jogador junto ao Banco do Brasil. A operação custou R$ 1.038.000 - R$ 950 mil pela compra e mais R$ 88 mil de honorários advocatícios - e foi acolhida pela juíza Mariane Cabral, da 1ª Vara Judicial de Promissão.

Porém, sem receber de volta, o pai de Neymar ingressou na Justiça para cobrar. Segundo seus cálculos, a dívida atualmente está em R$ 1.631.901,83. Então, ele pediu pela adjudicação do imóvel do sítio, avaliado em R$ 1.865.000, o que foi aceito por Zé Love.

Adjudicação é um ato judicial dentro da expropriação de bens, que tem como objetivo fazer a transferência de posse de um bem penhorado de um devedor diretamente ao credor, dentro de um processo de execução de dívida.