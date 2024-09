Confundido com palmeirense, são-paulino agredido no Morumbi processa o SPFC

Um torcedor são-paulino foi à Justiça contra o São Paulo alegando ter apanhado de torcedores do próprio clube por ter sido confundido com um palmeirense, em clássico realizado contra o time alviverde no dia 29 de abril deste ano, no Morumbi. A partida terminou 0 a 0.

Ele aponta que apanhou, recebendo diversos empurrões, socos e pontapés, que o lançaram vários lances de escada abaixo, nas arquibancadas do estádio tricolor. Em ação que corre na 3ª Vara Cível do Foro Regional XV, no Butantã, ele pede uma indenização de R$ 50 mil.

O torcedor afirmou que costuma ir habitualmente aos jogos do São Paulo, mas que atualmente não possui camisa do clube tricolor, por conta dos preços elevados, razão pelo qual estava sem o uniforme no dia da partida diante do rival.