Empresa apresenta à Justiça cálculos de dívida atualizada do Corinthians

O Corinthians sofreu uma ordem para bloquear suas contas no fim de julho, mas o tribunal aguardava um posicionamento da KPMG sobre o valor atualizado do débito.

Agora, a consultoria aguarda a efetivação da penhora dos ativos financeiros do Corinthians, para que possa ter os valores devidos garantidos em juízo.

A KPMG prestou serviços de auditoria ao Corinthians entre maio de 2021 e dezembro de 2023, com o objetivo de reestruturar as contas do clube.

Como não recebeu os cerca de R$ 1,5 milhão prometidos, entrou com um processo que corre no Foro do Tatuapé, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O ex-presidente Duilio Alves confessou a dívida em documento assinado na véspera de deixar o cargo. A promessa era que os valores seriam pagos até 20 de janeiro deste ano, o que não ocorreu.

Procurado pela coluna, o Corinthians disse que não comenta processos em andamento.