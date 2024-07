Justiça manda penhorar contas do Corinthians por dívida com a KPMG

Como não recebeu os cerca de R$ 1,5 milhão prometidos, entrou com um processo que corre no Foro do Tatuapé, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O ex-presidente Duilio Alves confessou a dívida em documento assinado na véspera de deixar o cargo. A promessa era que os valores seriam pagos até 20 de janeiro deste ano, o que não ocorreu.

A Justiça já havia determinado que o Corinthians tinha 3 dias para pagar os valores ou se defender na ação. O clube apresentou embargos pedindo efeito suspensivo para evitar a penhora e questionando a cobrança e dizendo que não pagou pois não recebeu as notas fiscais com as cobranças.

Esse não foi o primeiro bloqueio sofrido pelo clube neste mês de julho. Na semana passada, o empresário André Cury havia conseguido penhorar R$ 3 milhões por uma dívida antiga.

Procurado pela coluna, o clube não respondeu. A reportagem será atualizada caso o Corinthians queira se manifestar.