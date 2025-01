Base do Palmeiras vira referência no mundo e passa lição a rivais

Na ocasião, o então presidente fez um empréstimo para poder se livrar dos juros bancários, que corroíam as contas do clube, e separou uma parte de todas as receitas que tinha para colocar na estrutura e nos profissionais que cuidavam dos garotos. Hoje, todo esse empréstimo já foi quitado com as devidas correções.

A reformulação começou com Erasmo Damiani, que comandava a base, e José Brunoro, que estava à frente do profissional, mas teve o seu principal boom com as chegadas de Alexandre Mattos e João Paulo Sampaio, em 2015.

De lá para cá, o Palmeiras investe cerca de R$ 30 milhões anuais na base, não só para melhorar a infraestrutura, mas para mudar o jeito que o time capta talentos. Não é só nas peneiras que o time atua, mas também em outras equipes menores que têm jogadores que despontam.

É comum que o Verdão faça acordos com jogadores que se destacam em outras equipes apostando que eles se destaquem no futuro, como foi o caso de Estêvão e Danilo, por exemplo. Também há outros casos em que o jovem chega mais cedo na base, como foi com Endrick.

Só com Estevão, Luís Guilherme, Gabriel Jesus e Danilo, que foram para a Premier League, o Palmeiras pode chegar a R$ 760 milhões em vendas considerando os bônus por desempenho. Esse montante ainda pode aumentar em mais de R$ 200 milhões com a venda de Vitor Reis.

Ainda há outros atletas que foram para outros mercados, como Verón, vendido ao Porto por R$ 60 milhões, Giovani, vendido ao Al Sadd por R$ 50 milhões, Kevin, vendido ao Shakhtar Donetsk, por R$ 80 milhões, e até mesmo Patrick de Paula, Wesley e Gabriel Menino, que foram usados em negócios de menor valor no mercado interno.