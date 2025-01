Palmeiras quer ver Vitor Reis como zagueiro mais caro da história do Brasil

O Palmeiras acumula sondagens e ofertas recusadas por Vitor Reis. O projeto é usar o jogador pelo menos até o meio do ano, para depois efetuar a venda mais cara da história dos zagueiros no Brasil.

Por enquanto, o primeiro lugar neste ranking está ocupado por Lucas Beraldo, que foi vendido do São Paulo para o PSG pro 20 milhões de euros. A expectativa é que o palmeirense saia com uma proposta de pelo menos 30 milhões de euros.

Além do valor maior, o Palmeiras ainda vai lucrar mais com a operação por ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Na época da venda, o time do Morumbi tinha 60% de Beraldo.