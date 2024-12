São Paulo fica atrás de rivais em máster mesmo com ajuda para trazer Oscar

O São Paulo anunciou ontem (24) a chegada de Oscar e poderá contar com a ajuda de seu patrocinador máster para o pagamento dos salários do meio-campista. Ainda assim, o Tricolor fica muito atrás dos seus principais concorrentes na comparação com o valor que recebe pelo espaço nobre do uniforme.

Segundo o site MKT Esportivo, o Tricolor vai receber cerca de R$ 12 milhões por ano para ajudar nos salários de Oscar, o que faz o acordo total com a Superbet chegar a R$ 64 milhões. Esse valor é bastante inferior aos R$ 115 milhões do Flamengo, R$ 103 milhões do Corinthians e R$ 100 milhões do Palmeiras.

O time de Palestra Itália, aliás, assinou ontem mesmo o seu novo contrato com a Sportingbet por R$ 100 milhões e ainda vai aumentar seu faturamento com mais dois novos parceiros em outras partes da camisa.