Belluzzo entra com ação popular contra venda de dívida do Allianz Parque

Luiz Gonzaga Belluzzo, ex-presidente do Palmeiras, entrou com uma ação popular contra a operação que permitiu que o BTG comprasse a dívida que a WTorre tinha com o Banco do Brasil pela construção do Allianz Parque.

Belluzzo explicou à coluna que entrou com essa ação na semana passada para cobrar transparência e por ter preocupação com o futuro do Allianz Parque, uma vez que a garantia da dívida da construtora é a participação na gestão do estádio, hoje avaliado em mais de R$ 2 bilhões. Ou seja, em caso de atraso no pagamento, a operação da arena multiuso poderia mudar de mãos.

"Eu entrei com essa ação popular para entender o motivo da venda, para que as pessoas expliquem. Afinal, por que essas ações foram vendidas com deságio de 60% se elas estavam sendo pagas em dia? Por que um ex-executivo do banco que vendeu agora trabalha no fundo comprador? E também por ter preocupação com o Palmeiras. Não acho que seja uma boa o Allianz Parque virar Arena BTG", resumiu o presidente que foi um dos grandes responsáveis pela construção do estádio.