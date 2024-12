Presidente do Juventude mantém conversas por Nenê e mira taça no Estadual

Por ter vindo da Série B, o Juventude teve a menor folha salarial do país, na casa dos R$ 2,5 milhões, e um gasto inferior a R$ 1 milhão em contratações. A manutenção na elite e a premiação do Brasileirão deste ano podem ajudar o clube a ter um pouco mais de força, mas nada que comprometa os caixas da equipe gaúcha.

"Entramos em campo na última rodada deste ano garantidos na Série A e com a expectativa de garantirmos uma vaga na Sul-Americana, algo que acabou não ocorrendo. Finalizamos a temporada quase que superando os objetivos traçados no Brasileirão. Enfrentamos uma temporada difícil, de muito trabalho e não tenho dúvidas de que 2025 será no mesmo formato para o Juventude. Dentro da nossa visão de buscarmos nossos objetivos com pés no chão e muita responsabilidade, estamos cientes de que nossa grande meta será, novamente, manter o Juventude na elite do futebol brasileiro", explicou.

"O objetivo da atual gestão, assim como as duas últimas que nos antecederam, é buscar a sustentabilidade financeira do Juventude. É sabido por todos que trabalhamos, dentre os clubes da Série A, com a menor folha e o menor gasto com transferências. Isso nos força a sermos criativos na busca por outras fontes de receita como publicidade do estádio e patrocinadores. Este cenário faz com que diminua nossa margem para erros, e isso não quer dizer que não erramos. No entanto, acredito que tivemos um alto índice de assertividade, apesar da diferença substancial em relação aos adversários da Série A e da Copa do Brasil, especialmente", completou.

Pizzamiglio destaca que a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul não impactou tanto o clube como aconteceu com Grêmio e Inter, mas gerou problemas especialmente na logística.

"Posso citar ainda as dificuldades aumentadas por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Tivemos custos com os gramados e pequenas estruturas atingidas do nosso CT, mas o grande impacto ficou por conta da logística. A grande maioria dos voos utilizados pelo Juventude ocorre no aeroporto de Porto Alegre, que ficou fechado. O aeroporto de Caxias do Sul, no inverno, passa mais tempo fechado do que aberto em virtude do mau tempo e da neblina e com estradas bloqueadas semanas devido a desmoronamentos. Tivemos dificuldades extremas de deslocamento, tendo que viajar de ônibus por diversas vezes até Florianópolis para iniciar ou finalizar nossas viagens", finalizou.