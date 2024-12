Bota dá azar, mas Palmeiras, Fla e Flu podem sonhar no Mundial de videogame

Torcedores brasileiros viveram uma experiência incrível na tarde desta quinta-feira (5) no sorteio do Mundial de Clubes. Foi muito bacana ver um evento com os nomes de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo ao lado dos melhores times do planeta.

Falei nas redes sociais que até parecia uma brincadeira de criança, quando você sorteava no videogame com seus amigos um torneio para passar o dia jogando. Quem não gostaria de ver o seu time enfrentar a equipe de Messi, como aconteceu com o Verdão? Quem não gostaria de levantar esse maravilhoso troféu criado pela Fifa para a competição?

Imagina que legal ver o duelo entre Botafogo e Atlético de Madri ou PSG? Chelsea e Flamengo vão fazer certamente um jogão e vai ser curioso ver o encontro entre Borussia Dortmund e Fluminense. Até mesmo quem não está nessa competição e só gosta de futebol vai assistir aos jogos durante o meio do ano que vem.