Presidente revela inspiração no Palmeiras para reformulação do Sport

"O que vai levar o Sport para um outro patamar, nos mudar de prateleira, é a base. Nós investimos na contratação de profissionais capacitados e na estruturação dos núcleos de performance, saúde e captação de atletas. Também trabalhamos na reforma de dois campos, e na construção de um campo sintético de uso exclusivo da base. Tudo está sendo feito para dar as melhores condições aos atletas", explicou Yuri Romão à coluna.

No ano passado, o time da Ilha do Retiro fez o que considera a maior venda de um jogador dos times do nordeste. O lateral-direito Pedro Lima foi para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 10 milhões de euros referentes aos 87,5% dos direitos econômicos do jogador, aos quais o Sport detinha 70%. Além disso, ainda há uma previsão de 12,5% sobre o lucro obtido pelo Wolves em uma eventual venda futura.

Pedro Lima chegou ao Sport pelo futsal, entrou para o futebol de campo na categoria sub-15, disputou duas semifinais seguidas pela categoria sub-17, na Copa do Brasil, e de competições fora do país em 2023, como a Algarve Cup. Ele também foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17, no final do ano passado.

Outra parte do plano está na remodelação da Ilha do Retiro. O ponto principal para a geração de novas receitas do Leão vem da aprovação, no final do ano passado, da viabilidade ao projeto arquitetônico da 'nova' Ilha do Retiro, em uma reforma que não mexe na estrutura tradicional do imóvel.

A capacidade, que hoje é de 26 mil lugares, será aumentada para pouco mais de 35 mil, com a inclusão de cadeiras e mais de 200 camarotes.

"Estamos estrategicamente muito bem localizados, e com a futura conclusão das obras, Recife passa a ganhar mais um polo de turismo e entretenimento, com opções de empreendimento, lazer, gastronomia e cultura, além, é claro, de uma praça moderna para continuar recebendo eventos esportivos, que é a verdadeira referência de todo torcedor do Leão", aponta Romão.