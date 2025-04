Palmeiras comete erros graves, mas vitória do 'pacto' traz confiança

O Palmeiras cometeu erros que um time que quer ser campeão da Libertadores não pode cometer. Não dá para deixar a intermediária livre duas vezes para que o adversário chute como quer. Não dá para perder gols na cara como os que perdeu com Estêvão e Lucas Evangelista. Mas o futebol tem tantas camadas que mesmo assim um triunfo como esse por 3 a 2 pode ser positivo.

Você lembra que no auge da fase vitoriosa, Abel Ferreira ficou conhecido por ter um "pacto"? Alguns falavam que era com Deus, outros falavam que era com o Capeta. Mas o fato é que o time conseguia alguns triunfos com gols improváveis, em momentos que ninguém mais esperava. E foi assim hoje com Rios fazendo o 3 a 2 no último ataque do Alviverde no jogo.

Os três pontos são importantes pela boa arrancada na fase de grupos da Libertadores. Vencer fora de casa é sempre para ser destaque na competição, mas o mais importante dessa vez é a chance de um triunfo como esse fazer o vestiário novamente ter o espírito competitivo necessário para voltar a ser campeão. Na excelente coletiva após o jogo, Abel Ferreira falou justamente disso.