Desafio lançado: quem será o primeiro a admitir que erro ajudou seu time?

Estamos na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e novamente discutindo erros claros de arbitragem. E já vou te dar um spoiler nada agradável: isso não vai mudar tão cedo.

Um começo para de repente mudar essa loucura seria um time admitir que o erro do juiz beneficiou seu time. Será que Zubeldia ficou tão irritado com a não expulsão de Lyanco como ficou com o pênalti inexistente marcado em cima do Luciano contra o Sport na 1ª rodada?

Será que Abel Ferreira vai fingir que não viu nada se o pênalti de ontem fosse marcado contra o Palmeiras? Será que Alexandre Mattos e Pedrinho vão reclamar se uma expulsão daquela contra o Inter fosse marcada a favor do Cruzeiro?