Série B arrecada menos do que esperado com TV e deixa clubes desesperados

Os 20 clubes da Série B estão desesperados com o resultado final da venda de direitos de televisão para o campeonato que começa hoje (4). Ao todo, foram arrecadados R$ 170 milhões com a venda de seis propriedades, o que fica pelo menos 30% abaixo do projetado inicialmente.

A ESPN vai pagar R$ 40 milhões, com o Desimpedidos, a Rede TV e o Kwai pagando R$ 20 milhões cada. Para chegar ao bolo total, o grupo ainda negociou os direitos internacionais por R$ 10 milhões e venderam as placas de publicidade por R$ 60 milhões.

A expectativa era que o valor ultrapasse a casa dos R$ 200 milhões. No modelo atual, a média de divisão para cada participante da Segundona será de R$ 8,5 milhões, o que já faz clubes pensarem em reformulação dos seus elencos.