Lavieri: Trabalho de Zubeldía é bom; pedir Dorival no São Paulo é maluquice

O trabalho do Zubeldía do ano passado foi muito melhor do que o Dorival no Brasileirão, e ficam pedindo a volta do Dorival com base no título da Copa do Brasil — o trabalho do Zubeldía é muito melhor que o do Dorival.

Ah, não tem variação. Com esse elenco, que tipo de variação tática você quer? Além de ter três zagueiros ou quatro em um time seguro, que não sofra contra Palmeiras, contra Botafogo, venceu o Corinthians do jeito que venceu no Morumbis.

Não faz sentido pedir a cabeça do Zubeldía.

Danilo Lavieri

