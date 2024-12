Abel dá sinais de que não aguenta mais suas opções de ataque no Palmeiras

O Palmeiras precisa virar o jogo contra o Cruzeiro para seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No banco, as opções são Dudu, Rony, Rômulo e Lázaro. Para mudar o jogo depois de sair perdendo, o técnico coloca Gabriel Menino, Mayke e Maurício.

Quer mais sinais do que esse de que Abel Ferreira não aguenta mais ter apenas essas opções de ataque? Depois, ele ainda tem mais uma substituição e faz a troca de Vanderlan por Caio Paulista. Só depois de tudo isso que ele coloca Lázaro.

Claro que a gente sabe que empilhar atacantes não necessariamente resolve os jogos, ainda mais quando você tem um time que cria, cria, cria e cria... E não balança as redes. Mas se você tivesse boas opções de ataque no banco de reservas daria para imaginar essas substituições acima sendo feitas?