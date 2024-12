Palmeiras dá show de gols perdidos e tem chance de título só na matemática

A vitória por 2 a 1 em cima do Cruzeiro prolonga simbolicamente a disputa do título do Brasileirão, mas não apaga o mesmo filme que se repetiu hoje (4) no Mineirão e é o tom do Palmeiras na temporada: um show de oportunidades perdidas e o desperdício da chance de vencer mais uma partida sem suar tanto. Os três pontos vieram por Estevão ser gênio.

A lista de jogos que o time paulista poderia ter vencido e desperdiçou por não ter a pontaria afiada é extensa. E é justamente por esses pontos perdidos que o Alviverde agora depende de algo impossível de se imaginar: o São Paulo vencendo o Botafogo na próxima rodada. A chance de taça existe só na matemática depois do triunfo do Glorioso hoje contra o Inter no Beira-Rio.

Voltando à partida em Belo Horizonte, é inacreditável que o Palmeiras tenha criado tantas chances e tenha parado em Cássio em quase todas elas. Estevão, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Flaco López… Todos eles perderam chances muito boas, algumas bem claras, de abrir o placar.