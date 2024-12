Palmeiras projeta arrecadar mais de R$ 1 bilhão pelo segundo ano seguido

Ao mesmo tempo, o documento datado de 2 de dezembro e assinado por Carlos Degon, presidente do COF, Valter Celso Teixeira, vice do COF, e Walter Marconi, relator do órgão, prevê também despesas de R$ 1,025 bilhão. Ou seja, o superávit será de pouco menos de R$ 13 milhões.

Em 2024, a previsão orçamentária do clube era de arrecadar R$ 880 milhões, mas com as vendas de atletas superando o esperado, a expectativa é que o Palmeiras bata R$ 1 bilhão já nesta temporada pela primeira vez na sua história, mesmo com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Em julho, o clube já havia arrecadado R$ 785,9 milhões, o que significava mais de R$ 250 milhões acima do projetado.

Vale lembrar que o Palmeiras, por princípio, é conservador na sua previsão de receitas e os valores normalmente superam o que foi orçado com o desempenho em campo. As metas esportivas são sempre tranquilas de serem alcançadas para evitar surpresas na conta do clube no fim do ano.